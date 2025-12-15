محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة بطنطا ويكلف بتخفيف تكدس وسائل النقل خلال ساعة الذروة

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة بمدينة طنطا لمتابعة حركة المواصلات الداخلية خلال ساعة الذروة، حيث لاحظ تكدس عدد من المواطنين بأحد المحاور الحيوية نتيجة زيادة الإقبال على وسائل النقل، وعلى الفور توقف المحافظ لمتابعة الموقف بنفسه والوقوف على أسباب الكثافة والاطمئنان على توافر السيارات بمختلف الخطوط، مؤكدًا أن المتابعة من أرض الواقع هي السبيل الأسرع لحل أي معوقات تمس حياة المواطنين اليومية.

وخلال تواجده بالموقع، أجرى محافظ الغربية، اتصالًا مباشرًا بمدير إدارة المواقف، موجّهًا بسرعة الدفع بعدد إضافي من سيارات الأجرة لتغطية الطلب المتزايد وتخفيف حدة التكدس دون انتظار، حيث جرى تنفيذ التوجيهات على الفور، وتم تعزيز الخطوط بالسيارات اللازمة بما ساهم في انتظام الحركة وتسهيل تنقل المواطنين في وقت قياسي، وسط حالة من الارتياح بين المتواجدين بالمكان.

وأشاد المواطنون بسرعة تدخل المحافظ وحرصه على التواجد بينهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بشكل مباشر، معربين عن تقديرهم لهذا الأسلوب العملي الذي يعكس اهتمام المحافظة الحقيقي بمشاكل الشارع، ويؤكد أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن جولاته المفاجئة تستهدف المتابعة الدقيقة لحركة الشارع الغربي والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة، خاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، موضحًا أن منظومة النقل الداخلي تمثل عصبًا أساسيًا في حياة المواطن، وأن أي تهاون أو تقصير في هذا الملف غير مقبول، مشددًا على أن توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية واضحة وحاسمة بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتعامل السريع مع أي طوارئ، لا سيما خلال أوقات الذروة.

وأضاف محافظ الغربية أن راحة المواطن وتوفير وسائل انتقال آمنة ومنتظمة تمثل أولوية قصوى في خطط العمل اليومية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليامحافظ الغربية يجري جولة مفاجئة بطنطا لتخفيف تكدس وسائل النقل خلال ساعة الذروةت المركزية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة حركة المواقف وخطوط السير، مع استمرار التنسيق الكامل مع إدارات المرور والمواقف لضمان انتظام الخدمة وعدم تكرار أي معوقات، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق رضاهم.

علاء شبل



