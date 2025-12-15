ضبط شخص بالجيزة بتهمة النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص بالجيزة بتهمة النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نصب (شخص - مقيم بمنطقة كفر الزيات بالغربية) على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما أمكن الاستدلال على 5 مواطنين من ضحايا عمليات النصب، وبسؤالهم اتهموا المذكور بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (مليون جنيه).

يأتي ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.