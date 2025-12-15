إنقاذ حياة مريض يعاني من التهاب حاد بالحالب والكليتين بمستشفى رأس سدر

نجح قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى رأس سدر، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فرع جنوب سيناء، في إنقاذ حياة مريض يعاني من التهاب حاد بالحالب والكليتين، نتيجة دعامات سابقة، وذلك من خلال استبدال الدعامات.

وقال الدكتور محمد زيدان، مدير المستشفى، إن المريض حضر إلى عيادة المسالك البولية وهو يعاني من التهاب شديد بالكليتين، وعقب الاطلاع على تاريخه المرضي تبين أن المريض قام بتركيب دعامة سابقة في الجانب الأيسر، وأخرى في الجانب الأيمن.

وأضاف أنه جرى عمل أشعة مقطعية، وإجراء التحاليل اللازمة للمريض، وتبين أن الدعامات السابقة تسببت في حدوث الالتهاب، وتحتاج إلى الاستبدال.

وأوضح مدير المستشفى أنه تم حجز المريض بالقسم الداخلي لعلاج الالتهابات وتجهيزه لإجراء العملية، وعقب زوال الالتهابات جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الجراحة واستبدال الدعامتين القديمتين بدعامات جديدة.

وأكد أن المريض خرج من العمليات إلى القسم الداخلي للمتابعة واستكمال العلاج، وبعد تحسن حالته خرج مع التوصية بالمتابعة بالعيادات الخارجية.

وأشار إلى أن المستشفى يسعى إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية، وإشراف الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة بالمحافظة.

ولفت إلى أن الجراحة أُجريت بواسطة فريق طبي على أعلى مستوى من الكفاءة، ضم الدكتور عبدالوهاب محمد حسين، أخصائي جراحة المسالك البولية، والدكتور إبراهيم محمد عطية، استشاري التخدير، والدكتورة سمر عادل عيسى، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق التمريض: حسن صباح حسن، ومحمود ربيع عبد الحميد، ومحمد خالد.