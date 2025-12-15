البحيرة تضبط أدوية ولقاحات بيطرية منتهية الصلاحية تهدد الثروة الحيوانية

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على إحكام الرقابة والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية، بما يضمن تقديم خدمات بيطرية آمنة، والحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين.

وأوضحت عازر، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمد سالم، وبالتعاون مع مديرية التموين، شنت حملة تفتيشية موسعة على المراكز البيطرية، بما في ذلك المنشآت المملوكة لغير الأطباء البيطريين بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط مئات العبوات من الأدوية واللقاحات البيطرية المنتهية الصلاحية، وغير المرخصة، وغير الصالحة للاستخدام الحيواني، والتي تمثل خطرًا جسيمًا على الثروة الحيوانية وسلامة المنتجات الحيوانية المتداولة بالأسواق.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت محافظ البحيرة إلى استمرار جهود المحافظة المكثفة للتصدي لكافة المخالفات والتجاوزات، من خلال تكثيف الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على المراكز والمنشآت البيطرية في جميع مدن ومراكز المحافظة.