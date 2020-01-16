 مجلس السيادة السوداني يقبل استقالة مدير المخابرات العامة ويُعين خليفته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس السيادة السوداني يقبل استقالة مدير المخابرات العامة ويُعين خليفته

أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 6:57 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 6:57 م
أعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قبول استقالة مدير جهاز المخابرات العامة السوداني، الفريق أول ركن أبو بكر دمبلاب، وتعيين الفريق ركن جمال عبد المجيد، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية خلفا له.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال إن دمبلاب قدم استقالته، وهي قيد النظر، وذلك على خلفية أحداث التمرد التي نفذتها عناصر في هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، أول من أمس، وأنهتها القوات المسلحة.

وقال جهاز المخابرات السوداني، إن دمبلاب قدم استقالته لرئيس مجلس السيادة، لإفساح المجال لقيادة جديدة تتولى مهام رئاسة الجهاز في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة.

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