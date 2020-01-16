«الانتقالى الجنوبى» يتهم الإخوان بتعطيل اتفاق تقاسم السلطة فى اليمن



حذر رئيس المجلس الانتقالى الجنوبى الانفصالى فى اليمن عيدروس الزبيدى، أمس، من انهيار اتفاق تقاسم السلطة فى جنوب اليمن، مؤكدا تمسك الانفصاليين الجنوبيين بالاتفاق الذى رعته السعودية والذى يواجه تأخيرا فى التطبيق.

وقال الزبيدى فى مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن: إن الاتفاق مهدد من قبل الإسلاميين فى حكومة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى والأزمة الاقتصادية».

وأضاف الزبيدى أن «التأخير أو التعثر فى تنفيذ خطوات اتفاق الرياض يأتى من قبل جزء معطل فى الحكومة وهم الإخوان المسلمين أى حزب الإصلاح الموجودين تحت مظلة الحكومة الشرعية». وتابع: «المخاطر عديدة وأهمها تنامى عمل التنظيمات الإرهابية خاصة من تعمل تحت غطاء (الحكومة) الشرعية من الإخوان المسلمين».

ويتهم الانفصاليون الحكومة اليمنية برئاسة عبدربه منصور هادى بالسماح بتنامى نفوذ الإسلاميين والتأثير على قراراتها السياسية والعسكرية، وخصوصا من حزب «التجمع اليمنى للإصلاح» المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.

واعتبر رئيس المجلس الانتقالى الجنوبى أن «هذه التنظيمات (الإسلامية) ستهدد اتفاق الرياض لأنها تنظيمات إرهابية وستقوم بعمليات إرهابية ومحتمل أن تؤدى إلى فشل هذا الاتفاق»، كما لفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى الجنوب قد تشكل عاملا إضافيا لإفشال اتفاق الرياض.

وتابع: «العملة اليمنية تتعرض إلى انهيار كبير، ومن المحتمل خلال أشهر معدودة أن ننتقل إلى (استخدام) العملة السعودية أو الدولار فى الجنوب لأنها ستصبح لا قيمة لها نهائيا».

يشار إلى أن السعودية رعت اتفاقا لتقاسم السلطة بين الطرفين وقعته الحكومة والمجلس الانتقالى الجنوبى فى 5 نوفمبر الماضى، ونص الاتفاق على تولى المجلس عددا من الوزارات فى الحكومة اليمنية.