درة وأحمد عاطف وكمال عبدالعزيز وعبد الرحيم كمال أعضاء التحكيم بمهرجان أفلمها السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان "أفلمها" السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة في دورته الأولى، برئاسة الفنانة سماح أنور، عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الجديدة، التي تنطلق في الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار (سينما المرأة).

وتضم لجنة التحكيم بالمهرجان كلا من: الفنانة التونسية درة ومدير التصوير كمال عبدالعزيز والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج أحمد عاطف.

وتم فتح باب التسجيل مع بداية يناير لجميع الأعمار في مصر وأنحاء العالم، بشرط آلا تحتوى هذه الأعمال على عنف أو سلوكيات هدامة أو ازدراء للأدديان وسوف يتم استبعاد الأعمال التي تخالف ذلك، على أن يتم تلقى الطلبات حتى 22 يناير.

ومن المُقرر تكريم الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، في حفل افتتاح الدورة الأولى، باعتبارهم من أبرز الفنانين المساندين للسينما المستقلة.