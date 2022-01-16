مستشار الرئيس للصحة: إقبال ملحوظ على تلقي الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن الوضع الذي رصد حاليًا حول العالم هو زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة المتحور الجديد «أوميكرون».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON»، اليوم السبت، أن أعراض المتحور الجديد تتشابه بأعراض الأنفلونزا الموسمية، لافتًا إلى أن هناك إقبال على تلقي الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا

وتابع، أن هناك انخفاض كبير في عدد الإصابات التي تحتاج إلى جهاز التنفس الصناعي، أو الدخول إلى المستشفيات، مضيفًا أن هناك استعداد من قبل وزارة الصحة والسكان للحفاظ على المواطنين.

واستكمل، أن البروتوكول العلاجي لمتحور أوميكرون نفسه المستعمل في أي متحور آخر، مضيفًا أنه من المتوقع انتاج علاج لفيروس كورونا بصفة عامة في مصر وسيساهم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة.

وأوضح، أن هناك إقبال شديد من قبل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن عدم دخول غير متلقي اللقاح إلى المصالح الحكومية ساعدت بشكل كبير في زيادة أعداد متلقي اللقاح.