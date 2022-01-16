بلينكن يناقش مع نظيره الفرنسي الجهود المشتركة لدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، تناول المناقشات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتصدي للعدوان الروسي المستمر على أوكرانيا.



وقال «بلينكن» خلال تغريدة فعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إن الاتصال تناول الجهود المشتركة ما بين الولايات المتحدة وفرنسا لدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.





Important call today with French Foreign Minister @JY_LeDrian on discussions among EU member state foreign ministers to address continued Russian aggression against Ukraine, and our joint efforts to support Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 16, 2022





وجدّدت الولايات المتّحدة، الخميس الماضي، التزامها تقديم مساعدة دفاعية للجيش الأوكراني، في موقف يأتي بعدما فشلت المحادثات بين موسكو والغرب في خفض حدّة التوتّر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.



وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي، إنّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تطرّق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إلى التعزيز غير المبرّر للوضع العسكري الروسي في أوكرانيا وعلى حدودها.