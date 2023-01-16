عمدة سيفاستوبول : إسقاط مسيرة أوكرانية قرب المدينة

قال عمدة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، اليوم /الاثنين/ إن منظومات الدفاع الجوية الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من المدينة.

وأضاف رازفوجايف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن سلطات سيفاستوبول أسقطت مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود، لافتا إلى تعرض الأحياء المدنية في بلدة ماكييفكا بدونيتسك لقصف أوكراني بقذائف صاروخية غربية الصنع، وأكد أن جميع الخدمات تعمل كالمعتاد بشكل طبيعي.

وهاجمت القوات الأوكرانية جمهورية القرم بطائرات مسيرة عدة مرات منذ بداية العام وتم إسقاطها جميعا.

يذكر أن مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم هي مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

وفي سياق آخر، ذكرت سلطات دونيتسك، اليوم /الاثنين/ أن القوات الأوكرانية قصفت بلدة جالمنوفسكيا ومدينة ماكييفكا بقذائف صاروخية غربية الصنع.

وأوضحت السلطات، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن القصف الأوكراني أسفر عن إصابة مدنيين بجروح وتضرر البنية التحتية جراء القصف المتواصل على المدينة.

وتستمر القوات الأوكرانية في قذف مدينة دونيتسك وضواحيها في محاولة للرد على الخسائر الفادحة التي تكبدتها في سوليدار، كما تحاول التقدم على محور أرتيموفسك ودحر القوات الأوكرانية في مدينة أرديفكا ومارنيا.