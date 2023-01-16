البابا فرنسيس يندد باستغلال أفريقيا قبل زيارته للكونغو وجنوب السودان

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أدان البابا فرنسيس استغلال أفريقيا وشعوبها وذلك قبل رحلته المقررة إلى القارة الأفريقية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال البابا "هذه الفكرة التى مؤداها أن وجود أفريقيا هو لاستغلالها هي أكبر ظلم".

وأوضح البابا في مقابلة نشرتها مجلة موندو نيجرو الإسبانية في نهاية الأسبوع يقول "لكن هذا يوجد في العقل الباطن الجمعى لكثير من الناس ويجب تغييره".

ويعتزم الزعيم الروحى للكاثوليك فى العالم زيارة الكونغو وجنوب السودان في الفترة من 31 كانون الثانى/يناير حتى 5 شباط/فبراير.

كما حذر فرنسيس من أن أفريقيا ليست غنية بالموارد الطبيعية فحسب ، بل تمتلك "ثروة روحية". وأضاف البابا أنها تضم الكثير من السكان، من الفتيان والفتيات الأذكياء والمتعلمين.

وانتقد فرنسيس العديد من القوى العالمية التي تركز على النهب في أفريقيا "إلا أنهم لا يرون ذكاء الشعب وعظمته وفنه".

ومن المقرر أن يزور البابا العاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث يلتقي مع ضحايا العنف من شرق البلاد ومن أماكن أخرى.

ثم سيتوجه البابا فرنسيس إلى جوبا عاصمة جنوب السودان. وخلال زيارته، سيرافقه اثنان من أبرز مسؤولي الكنيسة الأنجليكانية وكنيسة اسكتلندا وتحديدا، رئيس الكنيسة الأنجليكانية ومدير كنيسة اسكتلندا.

يذكر أن الكونغو وجنوب السودان تعانيان من صراعات مسلحة وكوارث طبيعية وأزمات إنسانية.