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تحدث حسني عبد ربه مدير الكرة السابق بالنادي الإسماعيلي، عن الأزمات الإدارية والمالية الطاحنة التي يمر بها الدراويش خلال الموسم الجاري.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، قد تقدم باستقالته إلى وزارة الشباب والرياضة مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الجاري.

وقال عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: «التخبط الإداري هو السبب الأول في تدهور نتائج الفريق هذا الموسم، ومجلس الإدارة المُستقيل يتحمل ما حدث».

وأضاف مدير الكرة السابق بالنادي الإسماعيلي: «عند تعاقدنا مع باسم مرسي في الصيف الماضي، اللاعب طلب 6 ملايين جنيه كراتب في الموسم، ولكنني رفضت وأخبرته أنه سيتقاضى 3 ملايين فقط».

وتابع عبد ربه: « فأخبرني يحيى الكومي أن باسم سيتقاضى 5 ملايين جنيه ومضى العقد، ومن ثم قالي "ملكش دعوة بمستحقات اللاعبين يا حسني"».

وأوضح: «أحمد الشيخ وأحمد علوي هما المسؤولان عن صفقات الإسماعيلي هذا الموسم، وأقسم بالله ما حد طلب رأيى في صفقة واحدة ولم أتعاقد مع أي لاعب، ومفيش حد يقدر يكذبني في النادي».

وواصل عبد ربه: «صفقة عمر الوحش ومحمد الشامي للمصري لم تكتمل بسبب سمسمرة 2 مليون جنيه، وأنا بتحدى الكومي يطلع دلوقتي ويقول هو فوض مين لإنهاء الصفقة دي».

واستكمل: «وفي الآخر بيقولوا حسني عاوز يعمل مصلحة من ورا الإسماعيلي، أقسم بالله أنا ليا فلوس عند النادي من السنة اللى فاتت وعمري ما طلبتها عشان الظروف الحالية دي».

وأردف عبد ربه: «عرض المصري للتعاقد مع عبدالرحمن مجدي تخطى 2 مليون دولا في الصيف، وكنت أشعر بالأزمة المالية التي ستحدث في النادي، وطلبت من الإدارة الموافقة على العرض، ولكن لا حياة لمن تنادي».

وأتم: «رحيل مجلس الإدارة هو أول الحلول و أولى خطوات النجاح، أثق في الدكتور أشرف صبحي بشأن تعيين لجنة قوية لإدارة النادي و إنقاذ الأوضاع في النادي».