اليابان والهند تجريان أول مناورة مشتركة بطائرات مقاتلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرت اليابان والهند تدريبات عسكرية مشتركة باستخدام طائرات مقاتلة لأول مرة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في طوكيو اليوم الاثنين.

وتشكل الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا ما يسمى بالمجموعة الرباعية.

وتريد الدول الأربع توسيع انخراطها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة تسعى الصين إلى توسيع نفوذها فيها.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن الهند أصبحت خامس دولة تجري معها اليابان مثل هذه المناورات الثنائية، بعد الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وألمانيا.

وأجرت القوات البرية والبحرية اليابانية في السابق مناورات مشتركة مع نظيراتها الهندية.