 رئيس جامعة الإسكندرية: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال أسبوعين - بوابة الشروق
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رئيس جامعة الإسكندرية: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال أسبوعين

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 3:51 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 3:51 م

أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شؤون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الاثنين، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر انتهاؤها يوم ٢٦ يناير المقبل.

ووجه وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازي مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومي داخل الكنترولات؛ لسرعة إعلان النتائج للطلاب في موعد أقصاه ١٥ يوما من تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات.

وأشار إلى أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمني الذي حدده المجلس الأعلى للجامعات.

وبين ضرورة التصدي لحالات الغش بكل حسم واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع حالات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير أقصى درجة من الانضباط داخل اللجان.

وكلف بسرعة التحقيق في حالات الغش خلال موعد أقصاه ٤٨ ساعة من ضبط الواقعة.


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