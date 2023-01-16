رئيس مجموعة اليورو يستبعد ركود اقتصاد منطقة العملة الموحدة

قال باسكال دونوهوي رئيس مجموعة اليورو أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة في وضع مرن للغاية، ومن المحتمل أن تتجنب الركود، بتحقيق نمو اقتصادي منخفض خلال العام الحالي.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، قال دونوهوي إن معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد يتراجع خلال العام الحالي إلى ما بين 6 و7%، مقابل ما بين 8 و9% خلال العام الماضي.

وأضاف: المؤشرات الاقتصادية في هذه اللحظة تدعم مرونة منطقة العملة الموحدة والاقتصادات التي تضمها.. أنهينا عام 2022 بمؤشرات اقتصادية خاصة بالنمو والتوظيف مرنة للغاية وإيجابية وأفضل مما توقعنا في بداية الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دونوهوي قوله إن العمل على خفض معدل التضخم المرتفع من مصلحتنا جميعا، في غياب مثل هذه التحركات، وإذا استمر التضخم عند المستويات القائمة في اللحظة الحالية، سنصبح أفقر ولفترة أطول.