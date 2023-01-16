روسيا: مقاتلة ترافق طائرة استطلاع ألمانية وتبعدها عن المجال الجوي الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لها من طراز "سو-27" رافقت طائرة استطلاع ألمانية فوق بحر البلطيق، وأبعدتها عن المجال الجوي الروسي.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بيان الوزارة " ان المقاتلة الروسية رصدت طائرة دورية "آر-3 أس" "أوريون" تابعة للبحرية الألمانية، ورافقتها فوق بحر البلطيق، وبعد إبعاد الطائرة الأجنبية عن حدود روسيا، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها".

وأكد البيان أن المقاتلة الروسية نفذت مهمتها وفقا للقواعد الدولية التي تنظم استخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون تهديد سلامة الطائرة الأجنبية.