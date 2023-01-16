 قائدة طائرة نيبال المنكوبة.. تعلمت مهنة زوجها فماتت بنفس طريقته - بوابة الشروق
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قائدة طائرة نيبال المنكوبة.. تعلمت مهنة زوجها فماتت بنفس طريقته

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 3:50 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 3:50 م

حملت واقعة تحطم الطائرة النيبالية، صباح الأحد، قصة درامية، لقائدة الطائرة أنجو كاتيوادا، التي توفيت بنفس طريقة وفاة زوجها، الطيار ديباك بكريل.

وقال سودرشان بارتاولا، المتحدث باسم شركة الطيران النيبالية "يِتي" التي تمتلك الطائرة المنكوبة، إن قائدة الطائرة خسرت زوجها في حادثة مماثلة عام 2006.

وأضاف أن الأرملة أنجو كاتيوادا، حين مات زوجها إثر سقوط طائرة كان يقودها في العام 2006، قررت أن تصبح قائدة طائرة مثله، واستخدمت الأموال التي تحصلت عليها من التأمين على الحياة بالسفر إلى أمريكا لخوض دورات تدريبية، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأوضح أن كاتيوادا كانت "كابتن" وكانت تحلّق مع مدرب طيران من أجل الحصول على مزيد من التدريب، عند وقوع الحادثة.

وعملت كاتيوادا مع شركة "يتي آيرلاينز" على مدار 13 عاما ولديها 6300 ساعة طيران من الخبرة، حسبما قال بارتاولا الذي نعاها قائلا: "لقد كانت سيدة شجاعة وكان لديها كل الجرأة والإصرار، لقد فارقتنا مبكرا جدا".

وكانت الطائرة في رحلة من كاتمندو إلى مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، وكان على متنها 72 شخصا، بينهم (68 راكبا من بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم، ومن بينهم أيضا 3 رضع و3 أطفال).

وأعلن مسؤول محلي رفيع المستوى في نبيال، أن الأمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم الطائرة "معدوم".

وأعلنت نيبال، الاثنين، يوما للحداد الوطني وشكلت لجنة للتحقيق في الكارثة واقتراح تدابير لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.


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