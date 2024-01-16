 صحة غزة: 350 ألف مريض مزمن في القطاع بلا دواء - بوابة الشروق
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صحة غزة: 350 ألف مريض مزمن في القطاع بلا دواء

وكالات
نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 1:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 1:04 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن 350 ألف مريض مزمن لا يتلقون أدويتهم جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان مقتضب: "350 ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة"، محذرا من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها هؤلاء المرضى.

وطالب المؤسسات الدولية بضرورة "توفير الأدوية للمرضى المزمنين بشكل عاجل".

وفي بيان آخر، أعلن القدرة نفاد "غاز النيتروز في غرف العمليات والنقص الحاد في الغازات الطبية الأخرى"؛ دون مزيد من التفاصيل.

ويستخدم غاز النيتروز في "تخدير المرضى خلال إجراء العمليات الجراحية".

وكانت مؤسسات صحية وحقوقية فلسطينية ودولية قد حذرت من انهيار القطاع الصحي في غزة جراء استمرار الحرب.

وفي أكثر من مرة، حذرت وزارة الصحة من شح الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع ونفاد بعضها جراء الإصابات الكثيرة التي تصل إلى المستشفيات.

وقال عدد من الفلسطينيين بغزة، في أوقات سابقة، إنهم لا يجدون أدويتهم داخل الصيدليات أو المستشفيات.


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