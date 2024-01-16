قال الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل بوزارة الزراعة، إن التراجع الشديد في المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر مقارنة بالأعوام الماضية ليس صحيحا.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن الانخفاض بالعام الجاري يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف فدان فقط؛ نتيجة عزوف بعض المزارعين عن زراعته والتوجه إلى محاصيل أخرى تحقق عوائد مادية أعلى مثل النباتات الطبية والعطرية وغيرها.

وأضاف أن المساحة المنزرعة الكلية من محصول قصب السكر تتراوح بين 340 إلى 360 ألف فدان، مشيرا إلى توريد ما يتراوح 250 ألف فدان منها إلى مصانع السكر الحكومية.

ونوه إلى اقتصار الشكاوى، بشأن تراجع الكميات الموردة من محصول قصب السكر على محافظة المنيا باعتبارها النقطة الأقرب إلى محافظات الدلتا والقاهرة من حيث تكلفة في النقل على عكس قنا أو أسوان.

ولفت إلى توجه المزارع لتزويد محال عصير القصب ومصانع العسل بالمحصول؛ نظرا لسعرها الأعلى مقارنة بمصانع السكر الحكومية، مشيرا إلى تراوح سعر الفدان بين 70 إلى 90 ألف جنيه وفق العرض والطلب.

وأضاف أن الكميات الموردة من محصول البنجر بمحافظة المنيا في تزايد مستمر؛ نتيجة التوسعات الأفقية بغرب المحافظة، حيث يتراوح إجمالي البنجر المورد إلى مصنع أبو قرقاص بين 600 إلى 700 ألف فدان.