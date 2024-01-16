رئيس لجنة الخارجية بالكنيست: الأونروا هي حماس

هاجم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي النائب يولي إدلشتاين، الثلاثاء، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبر أنها تمثل حركة حماس.

وقال إدلشتاين، وهو قيادي بارز في حزب «الليكود» الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة على منصة «إكس»: «الأونروا هي حماس، وحماس هي الأونروا»، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أنه قال هذه الكلمات لسفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل اليوم.

وكان المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني، قد صرح قبل يومين، بأن مصر لم تغلق معبر رفح يومًا منذ بدء الحرب في قطاع غزة حتى الآن، واتهم تل أبيب بتعطيل دخول المساعدات إلى القطاع.

واعتبر إدلشتاين أن (الحرب على غزة)، فرصة لتغيير الحياة في الشرق الأوسط بأكمله، وأن عليهم ألا يفوتون ذلك.

وتابع: «القضاء على حماس، وإحداث تغيير جذري في نظام التعليم الفلسطيني وعدم التسامح مطلقا مع أكاذيبهم التي لا نهاية لها، هو السبيل الوحيد»