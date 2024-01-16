رئيس بلدية مستوطنة سديروت يدعو إلى محو أحياء بغزة

دعا رئيس بلدية سديروت جنوب إسرائيل، آلون دافيدي، إلى محو الأحياء التي يتم إطلاق الصواريخ منها بقطاع غزة، تجاه المستوطنات.

وقال دافيدي، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء:"المنطقة بأكملها يجب أن تكون منطقة إبادة، ويجب أن نعمل بشكل منهجي"، مشيراً إلى أنه "إذا أطلقوا الصواريخ من منطقة معينة، يجب محو الحي بأكمله"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأمس الاثنين، أفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن بلدية مستوطنة سديروت أعلنت إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنة الواقعة شمال النقب الغربي، تم اعتراض 5 منها، دون أن توضح مصير بقيتها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال، في بيان، إنه "منذ بدء الحرب، تم إطلاق حوالي 9500 صاروخ وقذيفة وطائرة بدون طيار هجومية على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن".

ومع بداية الحرب، أجلت إسرائيل، 60% من سكان مستوطنة سديروت في غلاف غزة، فيما دعا دافيدي الحكومة وقتها، إلى إخلاء جميع سكانها بشكل منظم بسبب الحرب، وفق إعلام عبري.