رئيس الحكومة اللبنانية يرحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

رحّب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة، آملاً أن يكون مستداماً .

ورحّب ميقاتي في بيان بإعلان "كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ".

وأضاف "كل الأمل في أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً وأن تلتزم به إسرائيل، ليصار تالياً إلى إيجاد حلّ نهائي للقضية الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".

وقال "إن هذا الاعلان ينهي صفحة دموية من تاريخ الشعب الفلسطيني الذي عانى الكثير جراء العدوان الإسرائيلي".

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أعلن، مساء اليوم الأربعاء، التوصل رسمياً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.