سوف تصدر استوديوهات والت ديزني 12 فيلمًا جديدا في عام 2025، وتشمل هذه الأفلام ثلاثة أفلام من إنتاج شركة Marvel، وفيلمين جديدين من إنتاج شركة Cinematic Action، وفيلم آخر من سلسلة "Avatar".

ربما تكون شركة ديزني قد تباطأت في إنتاج أفلام الأبطال الخارقين والأفلام الأخرى في عام 2024، لكنها ستضاعف إنتاج امتيازاتها الشهيرة في عام 2025.

ومن بين 12 فيلمًا سوف تصدرها شركة ديزني هذا العام، اثنان فقط ليسا من الأفلام التكميلية (أجزاء من نسخ أخرى) أو الأفلام المعاد إنتاجها. وفي العامين الماضيين، تحولت ديزني وغيرها من الاستوديوهات الكبرى إلى التركيز بشكل أكبر على الأفلام التكميلية.

يبدو أن هذه الخطة نجحت في عام 2024، حيث أصبحت الأفلام العشرين الأعلى ربحًا عبارة عن أجزاء تكميلية أو إعادة إنتاج أو مقتبسات، لذلك سوف تستمر في نفس الطريق.

إليك أبرز الأفلام المنتظرة في ٢٠٢٥:

كابتن أمريكا (١٤ فبراير)

وفي هذا الإصدار الجديد أصبح سام ويلسون (أنطوني ماكي) هو كابتن أميركا، وخواكين توريس (داني راميريز) هو مساعده الصقر، وأصبح الجنرال ثاديوس "ثاندربولت" (هاريسون فورد) رئيسًا للولايات المتحدة.

سنو وايت (٢١ مارس)

تشارك في النسخة الجديدة من الفيلم الممثلة راشيل زيجلر بدور سنو وايت، والتي تحاول إنقاذ نفسها والمملكة من حكم الملكة الشريرة (جال جادوت).

The Amateur

يؤدي رامي مالك دور البطولة في فيلم الإثارة والتجسس الهواة حيث يلعب دور مفكك شيفرة تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يتحول إلى عميل سري للعثور على مجموعة من الإرهابيين الذين قتلوا زوجته خلال هجوم إرهابي في لندن واغتيالهم.

يعتمد الفيلم على رواية "الهواة" للكاتب روبرت ليتل الصادرة عام 1981، والتي تدور أحداثها في سبعينيات القرن العشرين أثناء الحرب الباردة.

Thunderbolts

يجمع فيلم الصواعق (٢ مايو) بين مجموعة من الشخصيات من عوالم مختلفة منها black widow وthe falcon and the winter soldier وant-man and the wasp.

كما سوف تصدر ديزني. مجموعة من أفلام الأنيمشن بمعاونة CGI وهي: ليلو وستيتش في ٢٣ مايو، و إيليو في ١٣ يونيو، و زوتوبيا ٢ في ٣٦ نوفمبر.

وتختتم ديزني العام بإطلاق فيلم أفاتار: النار والرماد في ١٩ ديسمبر، الذي شارك في كتابته وإخراجه جيمس كاميرون، بالتزامن مع فيلم " أفاتار: طريق الماء " ولكن تم تأجيل عرضه حتى عام 2025.