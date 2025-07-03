عبّر المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، المحترف في صفوف لوهافر الفرنسي، عن حزنه العميق لوفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول، مقدّمًا رسالة عزاء إلى محمد صلاح، زميله في الفريق الإنجليزي، بعد الفاجعة التي هزّت الوسط الرياضي العالمي فجر اليوم.

وجاءت وفاة جوتا، عن عمر 28 عامًا، إثر حادث سير مروّع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا، وفق ما أكدته صحيفة ماركا الإسبانية، ما أثار موجة من الحزن في مختلف الأوساط الكروية.

ونشر كوكا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" رسالة مؤثرة قال فيها:" الحياة هشة للغاية... شاب، معافى، ناجح، وفي لحظة قد ينتهي كل شيء. نعيش ظانين أن لدينا الوقت، لكن الحقيقة أن لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد، ولا متى تنتهي حياته."

وأضاف المهاجم الدولي المصري:" يجب أن نستيقظ كل يوم بقلوب مليئة بالامتنان... ممتنين لله على منحنا فرصة أخرى للتنفس، والابتسام، والحب، وأن نكون أفضل."

وتابع:" عِش كل لحظة كأنها الأخيرة، لا كراهية، لا حزن، لا ندم، فقط سلام، ولطف، وهدف."

واختتم رسالته بكلمات مؤثرة:" ارقد بسلام ديوجو جوتا... تعازينا الحارة أخي محمد صلاح."