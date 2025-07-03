افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد شعيب، محافظ مطروح.

وأوضحت المشاط، أن مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قام بتطوير عدد 34 جهاز مدينة من إجمالي عدد 57 مدينة مخططة وآخرها جهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال الدعم اللازم في كافة مراحل التطوير من خلال نشر المنظومة والتطبيقات بالمراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين التي تيسر على المواطن تلقي الخدمات من خلال الشباك الواحد حيث تم ربطه من خلال المنظومة بالإدارات المعنية بإنهاء إجراءات الخدمة، فضلًا عن المُشاركة في التصميمات المعمارية الداخلية بالمركز التكنولوجي وتحليل البيانات وتركيب وتشغيل البنية المعلوماتية من شبكات وخطوط ربط بمركز البيانات الرئيسي وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل منظومة خدمات المواطنين بمقرات أجهزة المدن، وكذا تأهيل وتدريب ورفع كفاءة موظفي المراكز التكنولوجية والإدارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشارت إلى حرص الوزارة على التعاون المثمر مع مختلف الوزارات والجهات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الدعم وبناء القدرات لاستكمال وتحديث قاعدة البيانات وتطوير الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتقديم من خلال مركز البنية المعلوماتية والمكانية التابع للوزارة مختلف أوجه الدعم لتطوير مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين.

وأضافت، أنه تم ميكنة عدد 180 خدمة بشكل كامل تقدم من خلال منظومة خدمات المواطنين بأجهزة المدن العمرانية الجديدة وتم إتاحة عدد 56 خدمة على البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين من خلال الرابط https://nuca-services.gov.eg وهي من أهم وأكثر الخدمات طلبًا حيث تشمل خدمات عقارية ومالية وخدمات تراخيص المباني والمحلات وخدمات المرافق وكذا خدمة التصالح في مخالفات المباني وخدمة تقنين وتوفيق الأوضاع وغيرها من الخدمات وجارٍ إعداد باقي الخدمات لإطلاقها على المنصة الرقمية.

وأشار شريف الشربيني، إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، من خلال منظومة إلكترونية حديثة تضمن السرعة والدقة والشفافية، موضحًا أن المركز سيوفر العديد من الخدمات مثل التراخيص، الشؤون العقارية، خدمات المرافق، وطلبات المستثمرين، عبر نظام مميكن يقلل التكدس ويوفر الوقت والجهد، كما تم ربط عدد من الخدمات بمنصة مصر الرقمية، ما يتيح للمواطنين إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمركز.

وأشار الوزير إلى أن هذا المركز بجانب باقي المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة، يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، ويسهم في تعزيز ثقة المتعاملين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير الجهاز الإداري للدولة.

ومن جانبها، أشارت منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الوزارة بصورة مستمرة لمتابعة تقديم الخدمات بالمراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالخدمات المحلية على المواطنين وتقليل زمن الحصول على الخدمة وتذليل أي عقبات، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة وأسرع وقت.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية وتوفير أكثر من وسيلة للدفع للتيسير على المواطنين خلال ترددهم على المراكز التكنولوجية للحصول على الخدمات التي تقدمها خاصة مع زيادة عدد تلك الخدمات والملفات التي تهم المواطنين وعلى رأسها منظومة التصالح على مخالفات البناء والمحال العامة والبناء وغيرها من الخدمات اليومية.