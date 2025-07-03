شرطة الدانمارك فحص شحنة تسلمتها السفارة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة الدانماركية، اليوم الخميس، أنها تقوم بفحص شحنة مشبوهة وصلت إلى مبنى السفارة الإسرائيلية الواقعة شمال العاصمة كوبنهاجن.

ولم تصدر بعد تفاصيل إضافية عن طبيعة الطرد أو محتوياته، في حين أكدت السلطات أنها تتعامل مع الموقف بحذر شديد، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويأتي هذا التطور بعد وقوع حادث مماثل مرتبط بالسفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن، حيث سُمع دوي انفجار على بُعد نحو 500 متر من مبنى السفارة في 7 أكتوبر 2024.

وكانت الشرطة قد وجهت في وقت سابق اتهامات لشابين سويديين، يبلغان من العمر 16 و19 عاما، بنقل 5 قنابل يدوية وإلقاء اثنتين منها على مبنى قريب من السفارة، وذلك في ليلة 2 أكتوبر الماضي.