خيتافي يجدد اهتمامه بضم إبراهيم عادل من بيراميدز

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قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مسؤولي نادي خيتافي الإسباني عاودوا الاهتمام بالتعاقد مع هداف فريق بيراميدز إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أن الساعات الماضية شهدت تطورات جديدة في مفاوضات نادي مسؤولي خيتافي مع إدارة بيراميدز لشراء إبراهيم عادل سواءفي فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو بنهاية الموسم.

وأشار هاني حتحوت إلى أن مسؤولي نادي خيتافي لم يقطعوا الاتصالات مع نادي بيراميدز لشراء إبراهيم عادل بعد أن فشلوا في الانتقالات الصيفية الماضية بضم اللاعب، مؤكداً أن مصير رحيل اللاعب في يد ملاك نادي بيراميدز الإماراتييين وليس في يد ممدوح عيد رئيس النادي.

أتم هاني حتحوت، أن نادي بيراميدز تلقي عرضا رسميا من إدارة نادي الرياض السعودي لشراء اللاعب فيستون مايلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.