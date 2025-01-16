الأردن يستكمل إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى قطاع غزة

يستكمل الأردن، الخميس، إرسال أكبر قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة، والتي أشرف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تجهيزها الثلاثاء الماضي.

وقال مراسل قناة «المملكة» الأردنية، إن القافلة تعد من أكبر القوافل التي توجهت إلى قطاع غزة لإغاثة الفلسطينيين في القطاع.

وأشار إلى أن إرسال القافلة تم على مرحلتين، حيث تم إرسال 60 شاحنة في المرحلة الأولى الثلاثاء الماضي، فيما تضم المرحلة الثانية 60 شاحنة وانطلقت الخميس من الهيئة الخيرية الهاشمية في الغباوي، وحملت على متنها أطنانًا من المواد الغذائية والإغاثية والتموينية.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.