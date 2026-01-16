الطقس البارد في أوروبا يرفع أسعار الغاز بنسبة 20% خلال أسبوع

لايزال سعر الغاز الطبيعي يرتفع بسبب الطقس البارد غير المعتاد في أجزاء من أوروبا، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حوالي ستة أشهر.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي بحوالي 20% خلال أسبوع التداول.

ويمثل الارتفاع الكبير في الأسعار خلال أسبوع التداول أكبر زيادة منذ أكتوبر 2023

وتبلغ احتياطيات الغاز الأوروبية حاليا 52% وهو أقل بكثير من المتوسط الموسمي الذي يبلغ 67%. وربما تؤدي درجات الحرارة تحت الصفر المتوقعة في نهاية الشهر إلى المزيد من سحب الغاز من مواقع التخزين.

وأثر الوضع المتوتر في إيران وهي مورد مهم للغاز لتركيا على الأسعار.

وأدت التهديدات الأخيرة من قبل الحكومة الأمريكية ضد الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد شركاء إيران التجاريين بأنهم سيواجهون رسوما جمركية بنسبة 25% ، في إطار مساعيه للضغط على طهران بسبب قمعها العنيف للاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3428 متظاهرا واعتقال أكثر من 10 آلاف حسبما أفادت منظمة "إيران لحقوق الإنسان" أول أمس الأربعاء.