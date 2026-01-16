 شركات التواصل الاجتماعي تلغي الوصول إلى 4.7 مليون حساب لأطفال في استراليا - بوابة الشروق
الجمعة 16 يناير 2026
شركات التواصل الاجتماعي تلغي الوصول إلى 4.7 مليون حساب لأطفال في استراليا

ولينجتون (أ ب)
نشر في: الجمعة 16 يناير 2026 - 11:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 يناير 2026 - 11:33 ص

ذكر مسئولون أن شركات التواصل الاجتماعي ألغت الوصول إلى حوالي 4.7 مليون حساب تم تحديدها على إنها تعود لأطفال في استراليا منذ أن حظرت البلاد استخدام هذه المنصات لمن هم دون 16 عاما.

وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد واجهنا كل من قال إن ذلك مستحيل، بمن فيهم بعض أقوى وأغنى الشركات في العالم ومؤيدوها. والآن يمكن للآباء الأستراليين أن يطمئنوا إلى أن أطفالهم سيستعيدون طفولتهم".

وكانت الأرقام التي أبلغت بها 10 منصات للتواصل الاجتماعي إلى الحكومة الأسترالية، هي الأولى التي تظهر حجم الحظر التاريخي منذ سنه في ديسمبر بسبب المخاوف بشأن آثار البيئات الضارة عبر الإنترنت على الشباب.

وأثار القانون نقاشات حادة في استراليا بشأن استخدام التكنولوجيا والخصوصية وسلامة الأطفال والصحة العقلية ودفع دولا أخرى إلى النظر في اتخاذ تدابير مماثلة.

