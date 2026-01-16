ذكر مسئولون أن شركات التواصل الاجتماعي ألغت الوصول إلى حوالي 4.7 مليون حساب تم تحديدها على إنها تعود لأطفال في استراليا منذ أن حظرت البلاد استخدام هذه المنصات لمن هم دون 16 عاما.

وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد واجهنا كل من قال إن ذلك مستحيل، بمن فيهم بعض أقوى وأغنى الشركات في العالم ومؤيدوها. والآن يمكن للآباء الأستراليين أن يطمئنوا إلى أن أطفالهم سيستعيدون طفولتهم".

وكانت الأرقام التي أبلغت بها 10 منصات للتواصل الاجتماعي إلى الحكومة الأسترالية، هي الأولى التي تظهر حجم الحظر التاريخي منذ سنه في ديسمبر بسبب المخاوف بشأن آثار البيئات الضارة عبر الإنترنت على الشباب.

وأثار القانون نقاشات حادة في استراليا بشأن استخدام التكنولوجيا والخصوصية وسلامة الأطفال والصحة العقلية ودفع دولا أخرى إلى النظر في اتخاذ تدابير مماثلة.