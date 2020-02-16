أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، من فوق صفحة نهر النيل بمدينة أسوان، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.

وخرجت ٢٢ فرقة للفولكلور والفنون الشعبية من ١٤ دولة من بينها ٩ فرق مصرية في موكب وكرنفال فني وشعبي ضخم ضم أكثر من ٤٠٠ فنان منهم ١٦٠ أجنبيًا و٢٤٠ مصريا ليقدموا عروضًا فنية على المراكب النيلية رافعين أعلام دولهم وسط احتفاء من أهالي المحافظة وضيوف مصر من الأجانب.

فيما تستعد الفرق للمشاركة في كرنفال شعبي بالسوق السياحي مساء اليوم قبل مراسم حفل الافتتاح في مسرح فوزي فوزي.

وقالت عبد الدايم، إن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون يرسخ مكانة مصر في قلب العالم ويؤكد أهمية الفنون كقوة ناعمة في التواصل بين الشعوب، حيث تتفاعل الثقافات بما تحمله من إرث عظيم على أرض أسوان درة النيل.

وأشارت إلى أن الدورة الثامنة ترسم مشهدًا يؤكد ريادة أقدم الحضارات الإنسانية حيث يتم خلالها تبادل ألوان من التراث تعكس قيم ومبادئ الحرية والإخاء والتسامح، ليعلوا صوت الإبداع المعبر عن ضمير الإنسانية.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون يحتضنها عدد من المواقع الثقافية المختلفة بمدينة أسوان كما تشمل الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل.