تتعرض محافظة شمال سيناء حاليا لرياح شديدة مصحوبة برمال وأتربة وانخفاض كبير في درجة الحرارة، في ظل التقلبات الظروف الجوية المتوقعة اليوم، ما أدى إلى تخوف المواطنين والحذر من الخروج.

وتلقى الأسواق والمحلات التجارية إقبالا كبيرا من المواطنين لتوفير احتياجاتهم بما يكفي للأيام القادمة.

وقرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

ومن جانبه، أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.