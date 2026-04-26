الرئيس الأوكراني: يجب أن تتوقف روسيا عن إرهابها النووي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه يجب على روسيا التوقف عن "إرهابها النووي"، وذلك خلال فعاليات إحياء الذكرى الـ40 للكارثة التي وقعت في محطة الطاقة النووية تشيرنوبل خلال الحقبة السوفيتية في شمال أوكرانيا.

وأوضح أن موسكو كانت تقود العالم إلى حافة كارثة نووية بهجماتها بالطائرات المسيرة على أوكرانيا، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع العام الماضي على الهيكل الوقائي الذي تم بناؤه فوق المحطة لاحتواء التلوث النووي.

وأضاف زيلينسكي، أن الحفاظ على سلامة الموقع يصب في مصلحة الجميع.

وأكد زيلينسكي، "لا يمكن أن يسمح العالم لهذا الارهاب النووي أن يستمر، وأفضل وسيلة هي إجبار روسيا على وقف هجماتها المجنونة".

يذكر أن اختبارا في محطة تشيرنوبل في جمهورية أوكرانيا السوفيتية سابقا خرج عن السيطرة في 26 أبريل 1986. وتعرض المفاعل رقم 4 لعطل كارثي، تسبب في إطلاق مواد مشعة في البيئة.

وامتدت السحب الإشعاعية في مناطق بشمال وغرب أوروبا، وكانت أوكرانيا وبيلاروس وغرب روسيا الأكثر تضررا.

واستمر المفاعل المتضرر في إطلاق الإشعاع لأشهر.

يشار إلى أن زيلينسكي لطالما دعا لانهاء الاحتلال الروسي لمحطة زابوريجيا النووية بجنوب أوكرانيا، التي تسيطر عليها شركة روساتوم النووية الروسية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال اليكسي ليخاشيف مدير شركة روساتوم في موسكو، إن محطات الطاقة النووية في روسيا الآن آمنة. وأضاف "لقد أجبرنا الحادث على إعادة صياغة مفاهيمنا تجاه السلامة".

وأضاف "يتم استبعاد سيناريو تشيرنوبل بالمفاعلات النووية الروسية الآن ".

ومن المقرر إقامة فعاليات في كييف ومدن أخرى تشمل الوقوف لحظات صمت ومعارض وحفلات موسيقية وعروض أفلام ووضع زهور لتكريم ضحايا الكارثة التي وقعت عام 1986.

ومن المتوقع أيضا إقامة فعاليات لاحياء ذكرى الكارثة في بيلاروس وروسيا وجمهوريات سوفيتية سابقة أخرى.