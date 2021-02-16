أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن قرار تحصيل فاتورة المسحات الطبية لفيروس كورونا من قبل اتحاد الكرة واللجنة الثلاثية جاء بعد اجتماع اللجنة الخماسية وحديثهم عن إجراءات المسحات بشكل مجاني وليس على حساب الأندية.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية فاجئهم بخطاب تحصيل 3 مليون جنيه فاتورة إجراء مسحات فيروس كورونا، موضحًا أن هذا يتعارض بشكل كبير مع ما تم الاتفاق عليه من قبل، مؤكدًا أن هذا لم يتم الاتفاق عليه، وأن جميع الأندية أعترضت على هذا القرار.

وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية لم تخبرهم مسبقًا بأن المسحات المجانية تم الانتهاء منها، ولم يتم إطلاعهم على قرار بأن المسحات الآن تجرى على حساب الأندية، موضحًا أن اللائحة تم وضعها قبل أزمة كورونا، ولم تشتمل على أي بند يخص مسحات فيروس كورونا، متابعًا: "حاسبني بعد تقديم الخدمة ومش هدفع".