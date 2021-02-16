استطلاع: 58% من الأمريكيين كانوا يرغبون في إدانة ترامب

أظهر استطلاع رأي جديد، أجرته شبكة "إيه.بي.سي" نيوز الإخبارية الأمريكية، أن 58% من الأمريكيين يرون أنه كان ينبغي إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال محاكمته في مجلس الشيوخ.



وقال 58% من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع، إنه كان ينبغي إدانة ترامب من قبل المجلس بتهمة تحريضه على تمرد 6 يناير واقتحام مبنى الكونجرس، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.



ووجد الاستطلاع أن التأييد للإدانة كان حزبيا بشكل واضح، حيث قال ما يقرب من 90% من الديمقراطيين المشاركين فى الاستطلاع إنهم يعتقدون أنه كان يتعين ادانة الرئيس الأمريكي السابق، مقارنة بـ 64% من المستقلين و 14% فقط من الجمهوريين.



وقال 56% من المشاركين في الاستطلاع الجديد إنهم يعتقدون أن الأدلة ضد ترامب في المحاكمة قوية، مقابل 37% قالوا إنهم يعتقدون أن الأدلة غير كافية.



كما قال 77% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الانتماء الحزبي لعب دورا فى كيفية تصويت اعضاء مجلس الشيوخ، فيما قال 23% إنهم يعتقدون أن أعضاء مجلس الشيوخ أدلوا بأصواتهم بناء على الحقائق المقدمة.



وأجري الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري، على عينة قوامها 547 شخصا بالغا، بهامش خطأ 4.8%.