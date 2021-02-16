رومينيجه: عقد ميسي مثير للضحك

سخر كارل هاينز رومينيجه، رئيس بايرن ميونيخ، من عقد ليونيل ميسي مع برشلونة، مستبعدًا إمكانية تعاقد الفريق البافاري مع ساحر التانجو لعدم القدرة الاقتصادية على تحمل ما يتقاضاه مع الفريق الكتالوني.

وفي تصريحات لصحيفة «كورييري ديلو سبورت» قال رومينيجه:" ضحكت عندما رأيت عقد ليونيل ميسي، لا يسعني سوى أن أهنئه على تحقيق تلك الأرقام الفلكية، لكن مستويات الرواتب هذه يجب أن تتغير".

وارتبط ليونيل ميسي بالرحيل عن قلعة كامب نو الفترة الماضية بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة في يونيو 2021 وصعوبة تجديد تعاقده في ظل رغبته في الرحيل والأجواء الاقتصادية التي يعاني منها النادي.

ويسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع ليونيل ميسي في ظل منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان للظفر بالموهبة الأرجنتينية، وستشهد الشهور القليلة المقبلة وجهة ليونيل ميسي التالية سواء بالبقاء في كامب نو وإنهاء مسيرته بين جدران برشلونة أو بالرحيل والبحث عن تحد جديد في مسيرته الحافلة.