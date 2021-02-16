المكسيك تعتزم إثارة موضوع غياب المساواة في توزيع اللقاحات فى مجلس الأمن الدولى

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرار، اليوم الثلاثاء، إن المكسيك تخطط لإثارة مسألة عدم المساواة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا في مجلس الأمن الدولي، مضيفا أنه ليس من العدل أن تتمتع الدول التي يتم إنتاج اللقاحات فيها بمعدلات تطعيم أعلى.

وأوضح أن جرعات اللقاح في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أقل بكثير، مضيفا أنه سيتم طرح المسألة غدا الأربعاء بناء على أوامر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

ولدى المكسيك حاليا عضوية غير دائمة في مجلس الأمن.

وكانت المكسيك أول دولة في أمريكا اللاتينية تبدأ حملة التطعيم، التي انطلقت في أواخر ديسمبر، ومنذ ذلك الحين، تم منح حوالي 750 ألف جرعة فقط. وتم استخدام لقاح فايزر/ بيونتيك فقط لمدة طويلة، ولكن الكميات التي تم تسليمها كانت أقل بكثير مما كان متوقعا بسبب إعادة بناء مصنع فايزر في بلجيكا.