أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 72 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ حصيلة الإصابات 24 ألفا و786 حالة.

وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن البلاد لم تسجل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 82 وفاة، موضحة أن عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 23 ألفا و563 حالة، كما يتلقى 1141 حالة الرعاية في المستشفى.

وكان المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا تاويسلين ويتسانيوتين، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.