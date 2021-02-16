 أمريكا تعرب عن غضبها بسبب الهجوم الصاروخي بإقليم كردستان العراق - بوابة الشروق
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أمريكا تعرب عن غضبها بسبب الهجوم الصاروخي بإقليم كردستان العراق

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 8:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 8:55 ص

 قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده تشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس الاثنين بإقليم كردستان العراق.
وأضاف بلينكن، في تصريحات له الاثنين ، أن التقارير الأولية تشير إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل مقاول مدني وإصابة عدد من أعضاء التحالف بينهم أحد الجنود الأمريكيين وبعض المقاولين الأمريكيين.
وأعرب الوزير عن تعازيه لأسرة المقاول المدني الذي قتل في هذا الهجوم، وللشعب العراقي الأبرياء وعائلاتهم الذين يعانون من هذه الأعمال العنيفة والوحشية.
وأوضح بلينكن أنه تواصل مع رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور برزاني حيث أكد الوزير على التزام بلاده بدعم كافة الجهود بشأن التحقيق في تلك الهجمات ومحاسبة المسئولين عن وقوعها.

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