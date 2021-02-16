ألمانيا: إغلاق محطة القطارات الرئيسية في هامبورج بسبب هطول الجليد

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) على تويتر مساء اليوم الاثنين إغلاق محطة القطار الرئيسية في مدينة هامبورج بسبب الهطول المستمر للجليد.



وأضافت دويتشه بان أنه سيتم وقف حركة قطارات المسافات البعيدة "حتى إشعار آخر" مشيرة إلى حدوث توقف للقطارات وإلغاء بعض الرحلات.



ونصحت الشركة الركاب بتخصيص المزيد من الوقت لرحلاتهم والبحث عن بدائل.



كانت شركة القطار السريع (إس بان) في هامبورج أعلنت على تويتر في وقت سابق حدوث اضطرابات في محولات الخطوط الحديدية بسبب هطول الجليد الأمر الذي أدى إلى تقيد الحركة في شبكة القطارات السريعة بأكملها.