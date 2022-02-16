الجيزة تواصل إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وضبط المخالفات

تواصل محافظة الجيزة، مجهوداتها اليومية لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وضبط مخالفات البناء وإزالتها.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة أطفيح في تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة ولاية المحافظة، على مساحة 15 ألف متر مربع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام مركز ومدينة أوسيم، بإزالة حالة بناء بلوك بالطوب الأبيض على مساحة 70 مترا تقريبا، تعدي على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون بقرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم، فضلا عن قيام مدينة الحوامدية بإزالة جمالون مخالف بمساحة 150 مترا مربعا بشارع مسجد أبو السعد بطريق 11، حيث تم إزالته بالكامل مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف، إضافة إلى إزالة أعمال بناء أعمدة وحوائط مخالفة الدور الثالث فوق الأرضى على مساحة نحو 120 مترا مربعا بمركز ومدينة أبو النمرس.

وفي حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، تم التصدي لحالة بناء روف بدون تصريح بالعقار رقم 36 ع، وإيقاف الأعمال وإزالتها وسحب المعدات المستخدمة، وإيداعها بمخزن القطاع.