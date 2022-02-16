أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء نمو مبيعات التجزئة بقوة خلال يناير الماضي.



وذكرت الوزارة أن مبيعات التجزئة الأمريكية زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر3% سنويا بعد تراجعها بنسبة 5ر2% خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.



كان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 2% بعد تراجعها بنسبة 9ر1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.



وقال ميشيل بيرس كبير محللي الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات إن "بعد التراجع الحاد في ديسمبر الماضي، زادت مبيعات التجزئة في يناير، وهو ما يمثل تكرارا للنمط الذي تم تسجيله في 2018 و2020 و2021".