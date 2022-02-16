 ارتفاع مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 3.8% خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
الأربعاء 16 فبراير 2022 7:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 3.8% خلال الشهر الماضي

د ب أ:
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 7:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 7:08 م
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء نمو مبيعات التجزئة بقوة خلال يناير الماضي.

وذكرت الوزارة أن مبيعات التجزئة الأمريكية زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر3% سنويا بعد تراجعها بنسبة 5ر2% خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 2%  بعد تراجعها بنسبة 9ر1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقال ميشيل بيرس كبير محللي الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات إن "بعد التراجع الحاد في ديسمبر الماضي، زادت مبيعات التجزئة في يناير، وهو ما يمثل تكرارا للنمط الذي تم تسجيله في 2018 و2020 و2021".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك