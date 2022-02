أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميلان في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وضم تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو – هارفي إليوت - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني.

⭐ #INTLIV 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 ⭐



The Reds to face @Inter tonight at the San Siro 👇 #UCL