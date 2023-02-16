رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى أنقرة للإعراب عن التضامن مع تركيا في أعقاب الزلزال

غادر رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، بلاده متوجها إلى تركيا، للتعبير عن تضامنه ودعمه للشعب التركي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية اليوم الخميس، بأن شريف غرد عبر موقع "تويتر"، قبيل مغادرته: "اتجه إلى تركيا واحمل من شعب وحكومة باكستان رسالة تضامن ودعم ثابتين لأشقائنا وشقيقاتنا في تركيا ".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته في أنقرة والتي تستمر يومين، حيث سينقل له شخصيا تعازيه القلبية نيابة عن الشعب الباكستاني بأكمله، عن القتلى والأضرار الواسعة التي تكبدتها البلاد.

وكان زلزالان مدمران ضربا منطقة الحدود التركية السورية خلال الساعات الأولى من صباح السادس من فبراير.

وأعلنت أنقرة مقتل 36 ألفا و187 شخصا في تركيا فقط، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 40 ألفا.

ويقيم حاليا نحو 1.6 مليون شخص في ملاجئ طارئة بتركيا، كما غادر نحو 600 ألف شخص آخر المنطقة، أو تم إجلاؤهم منها.