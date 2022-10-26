 وزير الدفاع الإيطالي: أوكرانيا طلبت معدات حماية من الإشعاعات النووية - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الإيطالي: أوكرانيا طلبت معدات حماية من الإشعاعات النووية

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 6:00 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 6:00 م

أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو، أن أوكرانيا تقدمت لبلاده بطلبات للمساعدة من بينها معدات للحماية من الإشعاعات النووية والهجمات البيولوجية.

وقال كروزيتّو - خلال جلسة استماع مشتركة، اليوم الخميس، أمام لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي): "لقد أقررنا مرسوم المساعدة السادس لأوكرانيا ووصلتنا طلبات محددة للغاية في الأيام الأخيرة. هناك دائمًا حديث عن الأسلحة، ولكن وصلت طلبات الحصول على معدات الحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية (Nbc)، وهذا خبر أقل إثارة لفضول الإعلام مقارنة بالدبابات".

وأضاف: "من المحتمل أن نمنحهم إياها، إلى جانب المساعدة المدنية والمولدات الكهربائية والبطانيات".


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