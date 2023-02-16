ضبط سيارة محملة بأجزاء من الدواجن منتهية الصلاحية بالشرقية

شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية في مركز ومدينة منيا القمح، بإشراف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، ورئاسة علي عبدالمحسن، مدير الإدارة، وعاطف عراقي، رئيس القطاع، ومحمود ميرغي، المفتش بالإدارة، بالاشتراك مع الطب البيطري، حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية والأسواق في مركز ومدينة منيا القمح.

تمكنت الحملة من ضبط سيارة نصف نقل بناحية بندر مركز ومدينة منيا القمح؛ محملة بكمية من أجزاء الدجاج الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إذ تم ضبط 118 كيلو أجنحة دواجن منتهية الصلاحية، و29 كيلو بانيه منتهي الصلاحية، بإجمالي 147 كيلو دواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم ممارسة النشاط، وتحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات جزارة مخالفين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.