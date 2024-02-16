روسيا تسقط 5 مسيرات أوكرانية فوق بيلجورود والبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي لديها اعترضت ودمرت 5 مسيرات أوكرانية فوق أراضي منطقتي بيلجورود والبحر الأسود.
وقالت الوزارة في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب موقع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأضافت: "اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرات بدون طيار، واحدة فوق أراضي منطقة بيلجورود وأربع طائرات فوق البحر الأسود".
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.