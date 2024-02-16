 روسيا تسقط 5 مسيرات أوكرانية فوق بيلجورود والبحر الأسود - بوابة الشروق
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روسيا تسقط 5 مسيرات أوكرانية فوق بيلجورود والبحر الأسود

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 11:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 11:39 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي لديها اعترضت ودمرت 5 مسيرات أوكرانية فوق أراضي منطقتي بيلجورود والبحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب موقع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت: "اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرات بدون طيار، واحدة فوق أراضي منطقة بيلجورود وأربع طائرات فوق البحر الأسود".

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.


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