روسيا تسقط 5 مسيرات أوكرانية فوق بيلجورود والبحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي لديها اعترضت ودمرت 5 مسيرات أوكرانية فوق أراضي منطقتي بيلجورود والبحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب موقع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت: "اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرات بدون طيار، واحدة فوق أراضي منطقة بيلجورود وأربع طائرات فوق البحر الأسود".

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.