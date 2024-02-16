صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 28 ألفا و775 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 28 ألفا و775 في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ133.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يقارب 112 فلسطينيا، وأصاب 157 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية من خلال شن غارات جوية على مناطق متفرقة في القطاع.

وأوضحت الوزارة أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال بعض "الضحايا" فيما بقي آخرون عالقون تحت الركام.

وفي سياق آخر، نوهت الوزارة بأن الجيش الإسرائيلي ما زال يقتحم مستشفى ناصر بخانيونس جنوب القطاع، مشيرة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت النساء والأطفال على الانتقال من أحد مباني المستشفى القديمة دون أمتعة إلى مبنى الولادة، الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

وبحسب الوزارة، فإن القوات الإسرائيلية "أجبرت إدارة المجمع على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وحليب أطفال ونقص حاد في المياه".

ووفق الوزارة فإن المستشفى يشهد وضعًا كارثيا نتيجة نقص الإمكانيات الطبية وقرب نفاد الوقود خلال الـ24 ساعة المقبلة، علما أنه يتواجد 20 مريضا في قسمي الطوارئ والجراحة دون أي رعاية طبية.