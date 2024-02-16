رئيس الوفد الطبي الأمريكي إلى غزة: حالة المراسل إسماعيل أبو عمر حرجة جدا ولا إمكانيات للتعامل معها

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قال رئيس الوفد الطبي الأمريكي إلى غزة، إن حالة مراسل قناة الجزيرة الإخبارية إسماعيل أبو عمر، الذي أصيب جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمال مدينة ‎رفح الفلسطينية، حرجة جدا.

وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة"، اليوم الجمعة: "لا إمكانات لنا للتعامل مع تطور حالة إسماعيل أبو عمر"، مطالبا بنقله خارج قطاع غزة؛ لإنقاذ حياته.

وتابع: "هناك مضاعفات خطيرة محتملة يمكن أن تنعكس على حياة إسماعيل أبو عمر".

وكان مراسل قناة "الجزيرة" الإخبارية، إسماعيل أبو عمر، أُصيب في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية شمال رفح، الثلاثاء الماضي.