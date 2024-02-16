ابنة زعيم داعش: أبي كان يتذرع بالشريعة لتبرير سبي الصبايا الأيزيديات

كشفت أميمة البغدادي، ابنة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها.

وقالت في مقابلة حصرية مع قناة «العربية» مساء الجمعة، إنّ حياته في المنزل كانت تتميز بالعزلة والانطواء، حيث كان يقضي معظم وقته في غرفته الخاصة، محاطًا بكتبه وحاسوبه ونادرًا ما كان يغادر الغرفة، سوى في أوقات تناول الطعام أو الصلاة.

وعن عاداته الغريبة، فقد كشفت أن البغدادي كان يكتب أسماء زوجاته على ورقة، ثم يقوم بسحب اسم واحدة كل ليلة لتحديد من ستبيت معه كل ليلة، لافتة إلى إرغامها على الزواج في سن الثانية عشرة، من حارسه الشخصي.

وأضافت أنه تمّ عقد القران في منزل والدها، وبعد إنجابها لابنها، انتقلت إلى منزل آخر مع زوجها حيث عاشا معًا لمدة عامين قبل أن يُقتل في غارة على مدينة الرقة بسوريا، متابعة أنّ والدها حزن كثيرًا على مقتل زوجها، بعدها عادت إلى منزل عائلتها في الميادين مع زوجاته الأربع.

وكشفت ابنة زعيم داعش عن رفضها لزواج والدها من السبايا الأيزيديات الأسيرات، موضحة أنّ والدها كان يُحضر السبايا الأيزيديات إلى المنزل، على الرغم من زواجه من أربع نساء، متابعة:«عندما كانت أرفض هذا الأمر، كان يُجبرني على السكوت بحجة تطبيق الشريعة».

وأضافت أن السبايا كان يبكين وفي حالة نفسية سيئة ودائمات البكاء في المنزل، متابعة: «أتذكر منهم دلال، ورحا، وهيفا، ورهام، وكن يحاولن الهروب بسبب حياتهم المرعبة».